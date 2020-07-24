Сертификат «Здоровый туризм», предполагающий соответствие различным строгим санитарно-гигиеническим требованиям, получили более 300 гостиниц Антальи.

Министерство культуры и туризма при содействии Министерства здравоохранения, Министерства транспорта и инфраструктуры, Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел Турции продолжает программу сертификации туристических объектов под названием «Здоровый туризм». Дркумент выдается объектам, соответствующим 150 различным критериям.

На фоне постепенного смягчения карантинных мер в Турции возобновился поток туристов в популярные районы отдыха, в том числе в туристическую столицу страны - Анталью. Наряду с оживлением на внутреннем рынке, постепенно растет и число туристов, прибывающих из-за рубежа, в том числе из Украины и Великобритании.

Число заявок для получения сертификата «Здоровый туризм» в Анталье также растет с каждым днем. Сертификат выдается лишь тем туристическим объектам, которые отвечают всем санитарно-гигиеническим требованиям.

По данным Агентства по развитию и продвижению туризма, на сегодняшний день в Анталье заявку на получение сертификата подал 491 отель. По состоянию на 22 июля, сертификат «Здоровый туризм» получил 301 отель. Заявки 190 туристических объектов находятся на рассмотрении.

Среди ресторанов, кафе и других объектов общепита сертификат безопасности получили 30 объектов, заявки еще 36 объектов рассматриваются.

Глава Ассоциации отельеров Турции (POYD) Улкай Атмаджа рассказал агентству Anadolu, что представители сферы туризма в Анталье поддерживают усилия Министерства культуры и туризма по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Специалисты и служащие сферы туризма с первого дня осознали важность программы сертификации туристических объектов «Здоровый туризм», который является примером для всего мира, отметил Атмаджа. В этой связи все туристические объекты в Анталье начали реорганизацию работу в соответствии с требованиями министерства, добавил он.