В стенах Айя-Софии впервые за 86 лет прошла коллективная пятничная молитва. На 11 улицах и переулках, ведущих к историческому центру Стамбула, были установлены пункты контроля для обеспечения безопасности верующих. С учетом огромного количества желающих участвовать в намазе власти выделили для богослужения отдельные 5 участков, прилегающих к мечети.

По оценкам специальных служб, всего в торжественном богослужении приняли участие порядка 350 тысяч человек. Многие специально приехали из различных городов Турции. Собравшиеся были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

Все участники торжеств прошли контроль полиции, безопасность обеспечивали 17 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, в историческом районе Стамбула работали 736 медиков, дежурили более 100 машин скорой помощи, задействован был санитарный вертолет.

В преддверии богослужения Управление по делам религии Турции организовало молитвенную программу. Известные богословы и имамы читали суры из священного Корана.

В пятничном намазе принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее турецкий лидер поделился в своем Twitter фотографией Айя-Софии с пожеланием всем верующим «благословенной пятницы».

Обращаясь с хутбой (проповедью) к собравшимся на намаз верующим, глава Управления по делам религии Турции профессор Али Эрбаш заявил, что мечеть Айя-София - это символ уважения к вере и мирному сосуществованию народов. Он также выразил надежду на устранение преград для богослужения и в других частях мира, в том числе в одной из святынь ислама – мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Министр финансов и казначейства Берат Албайрак, в свою очередь, опубликовал на своей странице в соцсети новость о том, что монетный двор Турции выпустит специальные монеты с изображением Айя-Софии в честь ее открытия для богослужения.

Госсовет Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей, после чего президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении ей статуса мечети и начале там мусульманских богослужений. У входа в здание теперь установлена табличка с соответствующей надписью - «Великая мечеть Айя-София».

При этом Министерство культуры Турции сообщило, что Айя-София сохранит статус объекта Всемирного наследия. По словам главы ведомства Мехмета Нури Эрсоя, это указано в соответствующем документе. Вход в памятник истории и архитектуры отныне будет бесплатным для всех желающих.

Президент Турции в пятницу также вновь заверил всех, что Айя-Софию, которая является «культурным наследием всего человечества», «смогут посещать представители всех религий».

Собор Святой Софии стал мечетью в 1453 году после завоевания Константинополя султаном Мехметом Фатихом.

В июле 2016 года в Айя-Софии впервые после длительного перерыва, связанного с превращением мечети в 1934 году в музей, прозвучал призыв к молитве - азан.

29 мая 2020 года в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 567-й годовщине завоевания Стамбула, в стенах Айя-Софии была прочитана сура Корана «Аль-Фатх» (Победа).