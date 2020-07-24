Журнал Forbes опубликовал список российских миллиардеров, которым удалось приумножить свое состояние во время пандемии коронавируса. По состоянию на 20 июля 2020 года их совокупное богатство достигает 70,73 миллиарда долларов.

Первую строчку в рейтинге издания занимает инвестор Леонид Богуславский, доходы которого выросли на 88% - с 1,5 до 2,8 миллиарда долларов. Его компания DataDog, продукты которой позволяют клиентам следить за работой используемых ими облачных хранилищ, подорожала почти в три раза.

На втором месте, как пишет Forbes, оказалась семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, которым принадлежит 78,6% крупнейшей в России золотодобывательной компании «Полюс» и множество других активов. Состояние миллиардера и его родственников выросло с 10 до 18,6 миллиарда долларов.

Тройку лидеров замыкает сооснователь Yandex Аркадий Волож. Благоприятствовали его успеху, как отмечает издание, не пандемия коронавируса, а новости Yandex.

В топ-10 также вошли Олег Тиньков (40,4% TCS Group) - с $1,6 млрд до $2,6 млрд (прирост 63%), Владимир Евтушенков (АФК «Система», 59,2%, контрольный пакет в МТС, доля в «Детском мире», сеть клиник «Медси») - с $1,5 млрд до $2,3 млрд (53%), Владимир Богданов (пакет акций «Сургутнефтегаза») - с $1,3 млрд до $1,97 млрд (51%), Николай Буйнов (более 64% акций Иркутской нефтяной компании) - с $1,4 млрд до $2,1 млрд (51%), Валентин Гапонцев (около 23% акций IPG Photonics) - с $1,6 млрд до $2,3 млрд (46%) и Альберт Шигабутдинов (группа ТАИФ) - с $1 млрд до $1,44 млрд (44%).