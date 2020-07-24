Украина подписала кредитное соглашение о получении макрофинансовой помощи Европейского Союза на сумму 1,2 миллиарда евро, сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

«Это важный шаг, который поддержит макрофинансовую стабильность государства и который направлен на обеспечение благосостояния украинских граждан», - написал в социальных сетях Шмыгаль, находящийся с визитом в Брюсселе.

Как отметил вицепрезидент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выделяемая Киеву сумма существенно превышает те, что Брюссель обычно предоставляет своим партнерам. Это, отметил он, показывает, что ЕС поддерживает реформы, проводимые правительством Украины.

Программа кредитования рассчитана на 12 месяцев. Первый транш Киев получит в ближайшее время. Второй – после выполнения определенных условий. В ЕС указали на то, что власти Украины должны повысить прозрачность государственных закупок, реформировать налоговую и таможенную системы и обеспечить независимость судов.

Ранее Евросоюз решил выделить сумму в 3 миллиарда евро соседним странам на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Из них 1,2 миллиарда предназначалось Киеву. В мае украинский глава Владимир Зеленский вновь подтвердил курс на интеграцию страны с ЕС и НАТО.