ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Началось рассмотрение дел лидера и экс-лидера Меджлиса крымских татар
Сторона Чубарова и Джемилева отвергает все обвинения, заявляя об их политической мотивированности
Началось рассмотрение дел лидера и экс-лидера Меджлиса крымских татар
Началось рассмотрение дел лидера и экс-лидера Меджлиса крымских татар / Reuters
24 июля 2020 г.

В Верховном суде Крыма началось заочное рассмотрение уголовного дела лидера Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, сообщает «Коммерсант».

Он обвиняется в организации массовых беспорядков в Симферополе в 2014 году и призывах к нарушению территориальной целостности России.

Одновременно в городском суде Армянска приступили к слушаниям, также заочным, дела экс-лидера Меджлиса, депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева. Его обвиняют в незаконном пересечении государственной границы РФ по предварительному сговору с группой лиц, небрежном хранении огнестрельного оружия и незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Сторона Чубарова и Джемилева отвергает все обвинения, заявляя об их политической мотивированности.

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