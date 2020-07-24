В Верховном суде Крыма началось заочное рассмотрение уголовного дела лидера Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, сообщает «Коммерсант».

Он обвиняется в организации массовых беспорядков в Симферополе в 2014 году и призывах к нарушению территориальной целостности России.

Одновременно в городском суде Армянска приступили к слушаниям, также заочным, дела экс-лидера Меджлиса, депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева. Его обвиняют в незаконном пересечении государственной границы РФ по предварительному сговору с группой лиц, небрежном хранении огнестрельного оружия и незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Сторона Чубарова и Джемилева отвергает все обвинения, заявляя об их политической мотивированности.