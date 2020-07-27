Представители сферы туризма России в связи с восстановлением авиасообщения с Турцией прогнозируют активный рост турпотока в страну.

В рамках достигнутых договоренностей рейсы в Стамбул и Анкару возобновятся с 1 августа, а в Анталью, Даламан и Бодрум – с 10 августа.

Глава пресс-службы туроператора Tez Tour Светлана Баранова в беседе с агентством Anadolu отметила, что большое число российских туристов с нетерпением ждут восстановления авиасообщения с Турцией. «До начала пандемии спрос на отдых в Турции среди россиян был высок. В августе мы ожидаем резкий рост спроса на это направление», - сказала она.

Баранова отметила, что до конца туристического сезона планируется запустить большое число рейсов, в том числе чартерных, из Москвы и других городов России в Турцию. Правительство РФ ранее заявило, что рейсы будут осуществляться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова.

«Часть желающих ранее была вынуждена отложить планы на поездку в Турцию из-за приостановки полетов. Россияне распланировали отдых на конец лета, осень текущего года или 2021 год», - добавила Баранова.

Специалист по связям с общественностью туристического портала Tutu.ru Екатерина Сахарова, добавила, что многие россияне уже долгое время ждут открытия границ с Турцией. Согласно данным аналитиков Tutu.ru, в период после 24 июля поиск билетов в Турцию увеличился в пять раз.

По словам Сахаровой, на сайте был проведен опрос о том, с какой страной россияне ждут открытия границ. С большим отрывом в рейтинге лидирует Турция, за нее проголосовали 20% респондентов, подчеркнула она.

Представитель же онлайн сервиса для организации путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова отметила, что восстановление рейсов с Турцией является важным событием для туристической сферы.

По ее словам, из-за пандемии часть россиян предпочла отдых в различных регионах страны. «Однако многие все еще ожидают открытия границ, в том числе с Турцией. Турция всегда была популярным туристическим направлением для российских туристов», - сказала Шелехова.

Ранее более 300 гостиниц Антальи получили сертификат «Здоровый туризм». Сертификат выдается лишь тем туристическим объектам, которые отвечают всем санитарно-гигиеническим требованиям.