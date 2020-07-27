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Курбан-байрам в арабских странах пройдет с соблюдением мер против COVID-19
В связи с пандемией коронавируса в ряде арабских стран, в частности в Саудовской Аравии, Марокко, Египте, Ираке, Алжире, Сирии, ОАЭ и Кувейте, приняты меры безопасности на время праздника Курбан-байрам
Курбан-байрам в арабских странах пройдет с соблюдением мер против COVID-19
Фото: AA / Others
27 июля 2020 г.

В Саудовской Аравии, как сообщили в Министерстве по делам ислама, будет запрещено совершение коллективной праздничной молитвы в открытых помещениях. Для намаза выделены мечети, в которых будут соблюдаться все необходимые меры защиты от COVID-19.

Власти Марокко, так же, как и в Алжире, запретили гражданам посещать мечети и призвали совершить праздничную молитву дома. Правительство Египта приняло решение о проведении торжественного намаза только в самой большой мечети страны с ограниченным количеством верующих.

Минздрав Ирака заявил, что на время праздника Курбан-байрам будет введен комендантский час, а в Сирии власти сообщили об отмене торжественной молитвы в Дамаске и его окрестностях.

В ОАЭ тоже наложен запрет на проведение коллективной молитвы, в то время как Кувейт разрешил своим гражданам совершать праздничное богослужение в определенных мечетях с соблюдением мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее власти Саудовской Аравии объявили специальные правила совершения хаджа в 2020 году, принятые в целях предотвращения распространения коронавируса. Согласно нововведениям, запрещены любые массовые собрания и мероприятия. По информации Центра по профилактике и контролю заболеваний, в этом году паломникам нельзя прикасаться к Каабе. Они должны будут держаться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга во время ритуалов, включая коллективные молитвы и обход вокруг Каабы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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