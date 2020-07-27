Береговая охрана Турции с 22 июня по 22 июля спасла в Эгейском море 929 нелегальных беженцев, выдворенных за пределы территориальных вод Греции.

Как сообщает агентство Anadolu, 379 мигрантов спасены у берегов Измира, 238 – в Балыкесире, 162 – в Чанаккале, 108 – в Мугле, 24 – в Айдыне и 18 - в Анталье.

Греческие силы безопасности продолжают отправлять лодки с беженцами обратно в территориальные воды Турции. Несмотря на это, сотни мигрантов не оставляют попыток нелегально перебраться в Европу по морю. Неблагоприятные для переправы погодные условия и ненадежные судна нередко ставят их жизни под угрозу.

С 1 января по 22 июля 2019 года при попытке попасть в Европу через море погибли 29 мигрантов. В этом году показатель вырос до 35.

Береговая охрана Турции выдворенных за пределы территориальных вод Греции беженцев доставляет в специализированные учреждения, где их обеспечивают едой и одеждой. Многим из них оказывают необходимую медицинскую помощь.

По данным Управления береговой охраны, с 1 января по 22 июля при попытке нелегально переправиться в Грецию через море были задержаны 12 609 мигрантов. В период с 1 по 22 июля этот показатель составил 882.