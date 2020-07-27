Россия в очередной раз оказалась на последнем месте в рейтинге одобрения лидеров ведущих мировых держав, пишет Meduza.

Рейтинг американской социологической компанию Gallup составляется с 2007 года. В нем анализируются данные по четырем мировым державам: США, Китай, Германия и Россия. Респондентов в 135 странах просят ответить, как они относятся к руководству ведущих государств.

Россия никогда не поднималась выше последнего места за все время существования рейтинга. На протяжении последних трех лет лидирует Германия. До этого первую строчку занимали США.

По результатам последнего опроса, который проводился в 2019 году, уровень одобрения руководства Германии достиг 44% (годом ранее он составлял 39%), США - 33% (годом ранее - 31%), Китая - 32% (годом ранее - 34%), России - 30% (годом ранее был таким же).