ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Россия вновь стала последней в рейтинге одобрения лидеров мировых держав
Россия никогда не поднималась выше последнего места за все время существования рейтинга - с 2007 года
Россия вновь стала последней в рейтинге одобрения лидеров мировых держав
Фото: Reuters / Others
27 июля 2020 г.

Россия в очередной раз оказалась на последнем месте в рейтинге одобрения лидеров ведущих мировых держав, пишет Meduza.

Рейтинг американской социологической компанию Gallup составляется с 2007 года. В нем анализируются данные по четырем мировым державам: США, Китай, Германия и Россия. Респондентов в 135 странах просят ответить, как они относятся к руководству ведущих государств.

Россия никогда не поднималась выше последнего места за все время существования рейтинга. На протяжении последних трех лет лидирует Германия. До этого первую строчку занимали США.

По результатам последнего опроса, который проводился в 2019 году, уровень одобрения руководства Германии достиг 44% (годом ранее он составлял 39%), США - 33% (годом ранее - 31%), Китая - 32% (годом ранее - 34%), России - 30% (годом ранее был таким же).

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us