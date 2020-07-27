Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игуменью Феофанию отказаться от дорогостоящего автомобиля Mercedes Benz S-класса за 9,5 миллиона рублей, сообщает «РИА Новости» cо ссылкой на главу синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.

По его словам, патриарх благословил монахиню на продажу машину. «Предстоятель Русской Церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели», - уточнил Легойда.

При этом патриарх Кирилл напомнил о благословении всем священнослужителям не пользоваться автомобилями класса «люкс», а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители. Как отметил Легойда, об этом говорилось неоднократно, в частности в 2012 и в 2017 годах.

В 2012 году разразился скандал, в котором был замешан сам Кирилл. Тогда официальный сайт РПЦ опубликовал фотографию, которая была обработана так, что дорогостоящие часы на руке патриарха не были видны. Однако осталось отражение от них на блестящей поверхности стола, что сразу заметили интернет-пользователи. Часы оценивались тогда в 30 тысяч долларов.

В 2017 году Легойда в интервью телеканалу RTVI заявил о том, что патриарх Кирилл не ведет роскошный образ жизни, а все разговоры о его благосостоянии «пусты». При этом он признал, что «не все священники нравственно безупречны, так как они не падают с неба».

В июле настоятельница Покровского женского монастыря, игуменья Феофания (Ольга Мискина) приобрела Mercedes-Benz S-класса почти за 10 млн рублей. За последние 13 лет она сменила как минимум четыре автомобиля Mercedes-Benz. До 2011 года монахиня ездила на относительно бюджетных моделях: в 2007-2011 годах она владела Mercedes-Benz B170, а до этого у нее был - Mercedes-Benz Е320 2002 года выпуска.

С 2001 года, согласно данным Росреестра, ей также принадлежит квартира в центре Москвы в одном из многоэтажных домов на Таганской улице, примерная цена которой составляет около 16 миллионов рублей. Кроме того, игуменья Феофания на протяжении 5 лет руководит двумя гостиницами РПЦ.