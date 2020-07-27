Греческий священник Евангелос Папаниколау после службы в церкви «Аналипсеос» в городе Рафина, расположенном неподалеку от Афин, обратился к прихожанам с речью, в которой отметил, что «если бы турки не сохранили Айя-Софию, она давно была бы разрушена».

«А кто мог сохранить такое огромное сооружение, как Айя-София? Это сделали турки», - отметил он. Священник также указал, что турки не закрыли ни одной церкви на Крите, и добавил, что в период османского правления люди могли свободно исповедовать свою веру.

«Вот почему люди говорили: «Я предпочитаю видеть турецкий тюрбан, вместо латинского серпуша (головной убор – ред.)». Как по мне, то лучше ни то, ни другое. Но, если бы мне пришлось выбирать, то я бы тоже предпочел турок», - пояснил Папаниколау.

Священник отметил, что в бытность Айя-Софии музеем многие туристы входили туда «в неподобающей одежде». «Впредь они будут входить в Айя-Соию в длинных платьях, платках и без обуви. Это ли не пример почтительного отношения? Возможно, нам следует воспринимать происходящее не как проклятие, а как исправление», - заключил он.

Напомним, что 24 июля в стенах Айя-Софии впервые за 86 лет прошло богослужение.На первую после перерыва пятничную молитву собралось порядка 350 тысяч верующих.

Госсовет Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей, после чего президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении ей статуса мечети и начале там мусульманских богослужений. У входа в здание теперь установлена табличка с соответствующей надписью - «Великая мечеть Айя-София».

При этом Министерство культуры Турции сообщило, что Айя-София сохранит статус объекта Всемирного наследия. По словам главы ведомства Мехмета Нури Эрсоя, это указано в соответствующем документе. Вход в памятник истории и архитектуры отныне будет бесплатным для всех желающих. Президент Турции в минувшую пятницу также вновь заверил всех, что Айя-Софию, которая является «культурным наследием всего человечества», «смогут посещать представители всех религий».

Собор Святой Софии стал мечетью в 1453 году после завоевания Константинополя султаном Мехметом Фатихом.