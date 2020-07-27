27 июля 2020 г.
ПОЛИТИКА
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Как удвоить стоимость ЛАДЫ? Заправьте полный бак!
Пятикилометровый парадом отметили в Эстонии полувековой юбилей марки Lada. Первые "копейки" в Тольятти стали производить весной 1970 года. В субботу две сотни жигулей разных лет выпуска собрались в городке Варбузе. #Lada #Эстонии #копейки
Пятикилометровый парадом отметили в Эстонии полувековой юбилей марки Lada. Первые "копейки" в Тольятти стали производить весной 1970 года. В субботу две сотни жигулей разных лет выпуска собрались в городке Варбузе. / Others
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