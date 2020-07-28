Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции.

В ходе беседы состоялся «обмен мнениями о положении дел в Закавказье в контексте обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской государственной границы». Обе стороны выразили заинтересованность в разрешении конфликта «исключительно мирными средствами».

Президенты Турции и РФ также затронули ситуацию в Ливии и Сирии и договорились развивать сотрудничество и диалог по вопросам двусторонних связей и региональной повестки дня.

Напряженность между Армений и Азербайджаном сохраняется с 12 июля, когда подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций в Товузском районе на границе двух соседних стран. Бывшие советские республики обвиняют друг друга в провокации нового витка противостояния.

Конфликт между Баку и Ереваном начался в 1988 году. На сегодняшний день, согласно ООН, Арменией оккупированы Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов Азербайджана.