«Тема деоккупации Крыма должна звучать сильнее и активнее на международной арене», - заявила в интервью агентству Anadolu первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

По ее мнению, политическое давление на Россию должно быть сильнее, а экономические санкции в отношении Москвы – более жесткими. Она также заявила о неприемлемости присоединения Крыма к России, подчеркнув, что речь идет о «попытке непризнанной аннексии» со стороны РФ. Так эти события понимает все мировое сообщество, указала Джапарова, выразив благодарность Турции за ее позицию в крымском вопросе.

В резолюции Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года о территориальной целостности Украины содержится призыв к непризнанию какого-либо изменения в статусе Крыма. «Россия не присоединила Крым к себе, она временно и незаконно его оккупировала», – подчеркнула замминистра.

Она также указала на «невыполнение Россией положений Минского соглашения и о готовности Украины к проведению переговоров в нормандском формате».

Положение крымских татар на аннексированном полуострове Джапарова назвала «насильственным замужеством», «когда невесту в свадебном платье заставляют изображать счастье под дулом оружия». «Россия на всех возможных мировых площадках пытается убедить, что защищает крымских татар: и, дескать, язык стал государственным, и подписали закон о реабилитации народа и будто делают все, чтобы народ был счастлив. Но, в действительности, статистика репрессий и политических преследований четко показывает совершенно обратное. Большая часть узников совести - крымские татары», - подчеркнула она.

Касаясь развития отношений с Турцией, замминистра отметила, что Анкара и Киев - «счастливые обладатели беспроблемной повестки дня как с исторической точки зрения, так и с точки зрения современности».

«Наши страны имеют общие интересы, разделяют одинаковые стремления по установлению мира и стабильности в регионе Черного моря и не имеют каких-либо конфликтов в политической сфере. Мы поддерживаем друг друга в рамках международных организаций и во времена трудностей. Для нас особенно важна позиция Турции в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, а также непризнания Анкарой преступной оккупации Крыма», - сказала дипломат.

Эмине Джапарова в июне с. г. официально назначена на должность первого заместителя министра иностранных дел Украины. Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что «представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне». Ранее Джапарова была первым заместителем министра информационной политики. На новом посту она курирует несколько направлений, включая публичную дипломатию, международные организации, государственный протокол, а также крымский вопрос.