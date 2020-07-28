ТУРЦИЯ
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В Россию пустят только c тестом на СOVID-19, в Турцию - без справок
На авиарейсы из Турции в Россию будут допускаться только те пассажиры, которые сдали тест на коронавирус. При этом россиянам для посещения Турции справка с отрицательным результатом на COVID-19 не нужна
В Россию пустят только c тестом на СOVID-19, в Турцию - без справок
Фото: AA / Others
28 июля 2020 г.

В Турции с нетерпением ожидают возобновления авиасообщения с Россией, при этом на рейсах будет осуществляться ряд профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщил в понедельник министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

По словам министра, на авиарейсы из Турции в Россию будут допускаться только те пассажиры, которые сдали тест на COVID-19, причем не раньше, чем за три дня до даты вылета. Караисмаилоглу уточнил, что анализ на коронавирусную инфекцию методом ПЦР также должен сдать и экипаж самолета.

«Во время полета пассажирам будет предложено заполнить анкету на английском или русском языках. Пассажиры, у которых нет документов, подтверждающих отрицательный результат теста ПЦР, не будут допущены на борт лайнера», - сказал глава ведомства.

В то же время россиянам для посещения Турции справка с отрицательным тестом на коронавирус не нужна. Согласно правилам, опубликованным на сайте Ассоциации туроператоров России, достаточно заполнить обязательную анкету с информацией о себе, адресом пребывания в стране и информацией о состоянии здоровья.

Кроме того, до прохождения паспортного контроля каждому пассажиру измерят температуру. Туристов пропустят на борт, если у них не будет симптомов COVID-19. В некоторых случаях придется пройти бесплатный ПЦР-тест. Ассоциация также призвала россиян приобретать страховку, покрывающую лечение от коронавируса.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Турцией. Первые рейсы будут осуществлены в аэропорты Стамбула и Анкары, а с 10 августа – в Анталью, Даламан и Бодрум. На первом этапе перелеты будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова на-Дону.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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