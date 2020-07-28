ПОЛИТИКА
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Греческий священник поддержал преобразование Айя-Софии в мечеть
Греческий священник Евангелос Папаниколау, обращаясь к прихожанам церкви Аналипсеос под Афинами, поддержал решение Госсовета Турции об отмене решения о статусе музея Айя-Софии. По его словам, то, что памятник сохранился до наших дней – заслуга турок. 24 июля в Айя-Софии совершен первый за 86 лет пятничный намаз. #Турция #Греция #Айя_София
Греческий священник поддержал преобразование Айя-Софии в мечеть / Others
28 июля 2020 г.
Истории
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