Греческий священник поддержал преобразование Айя-Софии в мечеть

Греческий священник Евангелос Папаниколау, обращаясь к прихожанам церкви Аналипсеос под Афинами, поддержал решение Госсовета Турции об отмене решения о статусе музея Айя-Софии. По его словам, то, что памятник сохранился до наших дней – заслуга турок. 24 июля в Айя-Софии совершен первый за 86 лет пятничный намаз. #Турция #Греция #Айя_София