Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ошибочным решение суда о предоставлении убежища палестинцам, въехавшим в страну по программе, изначально предназначенной для украинских беженцев. Выступая в парламенте, глава британского правительства заявил, что власти уже изучают возможность закрытия юридической лазейки, позволившей семье из шести человек, чей дом в Газе был разрушен в результате авиаудара, остаться на территории Соединенного Королевства. С критикой решения суда также выступила лидер оппозиции Кеми Баденок.