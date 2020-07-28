Татарстан и дальше будет поддерживать сохранение и развитие национальной идентичности татарского народа, поскольку эта миссия исторически возложена на республику, заявил президент РТ Рустам Минниханов в авторской статье «Татары: верность традициям, уверенность в будущем», опубликованной в газете «Республика Татарстан».

«Исторически сложилось так, что ответственность за единение татар лежит на современном Татарстане. И для каждого из нас, где бы мы ни жили, важно чувствовать его заботу. Поэтому и поддерживается деятельность Всемирного конгресса татар, создаются программы по сохранению языков, культуры, идентичности, учреждаются гранты - это гибкий подход для решения задач сегодняшнего дня. Такую работу мы обязательно будем продолжать», - пишет Минниханов.

В то же время, по его словам, особый путь татарского народа и Татарстана «отдельные горячие головы пытаются преподнести как политику отделения».

«Для некоторых Татарстан становится картой, которую хотят разыграть, чтобы добавить себе политических баллов, создать несуществующий островок раздора в центре страны. Даже в России, где татары являются вторым по численности народом, люди не совсем ясно представляют нашу историю и культуру. Порой надо объяснять, что в сложные перестроечные годы Татарстан стремился к расширению прав и полномочий, соответствующих его социально-экономическому потенциалу и вкладу в развитие страны, и не более того. Наоборот, сохранив межнациональное и межконфессиональное согласие внутри себя, наша республика внесла значительный вклад в укрепление российской государственности», - отметил глава Татарстана.

Президент республики напомнил, что татарский народ един в своем многообразии, и важно дорожить самобытностью каждого представителя большой семьи татар в России и за рубежом. «Мы - исторически значимое целое, потому что самобытны, идем по своей орбите, но в едином многонациональном созвездии. Кем мы себя точно не видим, так это «сувенирным народом», - подчеркнул политик.

С другой стороны, отмечает Минниханов, - «мы знаем, что немало тех, кто уже готов исполнить реквием по народам России. Есть и те, кто считает национальное чем-то искусственным, тем, что можно слепить силой политической воли».

Но «нация не исчезает в одночасье, но, исчезнув, уже не восстановится никогда». «Мы хотим, - говорит он в заключении, - и дальше писать свою историю, творить свое будущее».

Татарстан входит в десятку крупнейших регионов России по населению. В республике живут почти 4 миллиона человек, из них более 50% - татары. При Борисе Ельцине регион пользовался исключительной степенью автономии.

В 2017 году представители татарской политической элиты на съезде Всемирного конгресса татар обратились к руководству РФ с просьбой сохранить должность президента республики (главы других российских регионов утратили такое право), а также подчеркнули важность продления договора о разграничении полномочий. Председатель комитета Госсовета Татарстана Шакир Ягудин тогда заявил, что федеральный закон, который запретил использовать слово «президент» субъектам Федерации, «ограничивает республику на учет собственных традиций, своей истории».

Однако несмотря на призывы татарских лидеров общественного мнения, Кремль не пошел на уступки, отказавшись возобновлять договор об особых полномочиях Татарстана. При этом в центре пояснили, что готовы сохранить пост регионального президента до республиканских выборов, которые пройдут 13 сентября 2020 года. Минниханов уже официально выдвинул на них свою кандидатуру.

Двумя годами ранее, в 2015, российский глава Владимир Путин говорил, что наименование должности высшего лица республики - дело самого Татарстана. «У нас ведь как говорят: хоть горшком назови, лишь бы в печку не ставили. Мы с уважением относимся к любому выбору народа Татарстана», - констатировал президент России.

Также в 2017 году решением Москвы была отменена обязательность изучения всеми школьниками языков титульных народов национальных республик. В Татарстане это восприняли особенно критично. Татарский является, согласно конституции РТ, наряду с русским, государственным языком, владеть которым обязан, например, глава республики. Впрочем, и это положение последнее время стало подвергаться попыткам пересмотра.