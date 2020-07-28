Апрельское наступление сил путчистов на Триполи в 2019 году в той или иной мере поддержали до 10 государств, и в ответ признанное ООН Правительство национального согласия Ливии было вынуждено обратиться за помощью к Турции. Об этом заявил глава Высшего государственного совета страны Халед аль-Мишри на совместной пресс-конференции с главой МИД Марокко Насером Буритой в Рабате.

По словам аль-Мишри, между Турцией и Ливией действует четкое соглашение об отражении атак незаконных вооруженных формирований с востока североафриканской страны.

Глава Высшего госсовета Ливии подчеркнул, что «Меморандум о безопасности и военном сотрудничестве», подписанный с Турцией 27 ноября 2019 года, не был навязан Триполи.

«Это мы - ПНС - обратились за помощью к Анкаре после того, как Халифу Хафтара поддержали 6-10 стран. Мы не были в силах защитить свою легитимность перед натиском всех этих стран сразу», - констатировал ливийский политик.

Аль-Мишри напомнил, что с 2013 года в ситуацию в Ливии активно вмешиваются ОАЭ, Египет и ряд других государств, что грубо противоречит нормам международного права. Он раскритиковал тех, кто, поддерживая мятежника Хафтара, при этом выступает против турецкой помощи законным властям Ливии.

«Когда силы Хафтара оказались на подступах к Триполи при поддержке ряда стран, у нас не осталось иного выхода, кроме как просить помощи у Турции. Конечно же, стороны заключили четкое и открытие соглашение по всем вопросам», - пояснил он.

Насер Бурита, со своей стороны, указал на необходимость дальнейших поисков мирного разрешения всех противоречий в Ливии.

После смерти Муаммара Каддафи в стране сформировалось двоевластие: на западе базируется признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа, а на востоке - временный кабинет, который находится под контролем главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. С апреля 2019 года он безуспешно пытается захватить Триполи. Его активно поддерживают ОАЭ, Иордания, Египет и отчасти Франция. За последнее время боевики Хафтара понесли ряд тяжелых поражений от сил ПНС.