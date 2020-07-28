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В России отмечен бум на иностранные «золотые паспорта»
Во время карантина ВНЖ в других странах и второе гражданство стали для россиян альтернативой выездным визам
В России отмечен бум на иностранные «золотые паспорта»
В России отмечен бум на иностранные «золотые паспорта» / Others
28 июля 2020 г.

В России резко вырос спрос на «золотые паспорта» - программы, которые позволяют получить вид на жительство в обмен на инвестиции, пишет Forbes. Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам.

Интерес к «золотым паспортам», как утверждает издание, подстегнул коронавирус. По словам экспертов, произошел «небывалый бум» интереса россиян к таким программам. Количество обращений в период карантина - с марта по май этого года - увеличилось вплоть до 20%.

Управляющий партнер компании Tranio Георгий Качмазов отметил, что рост активности российских инвесторов связан с тем, что граждане РФ хотят получить свободу перемещений и доход в валюте. «Мы наблюдаем повышенный интерес к программе ВНЖ и паспортам через покупку недвижимости. В целом, по нашим оценкам, рост спроса в этом году составит 25-30% по отношению к прошлому году», - сказал он.

Самым большой интерес у россиян вызывает Португалия. На втором месте по числу обращений - государства Карибского бассейна, на третьем - острова Кипр и Мальта. По причине сокращения потока туристов некоторые страны, как пишет Forbes, сами привлекают новых граждан, снижая пороги инвестиций, необходимых для получения паспорта.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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