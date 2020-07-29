Предстоятель греческой православной церкви с центром в стамбульском Фенере патриарх Варфоломей поблагодарил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за реставрацию монастыря Сумела близ Трабзона и его повторное открытие для посещения, говорится в сообщении Администрации президента.

В ходе телефонного разговора Варфоломей выразил большое удовлетворение в связи с поддержкой и вниманием, которые турецкий лидер проявил в вопросе восстановления монастыря. Патриарх также поздравил всех мусульман с приближающимся праздником Курбан-байрам.

В 2000 году монастырь Панагии Сумелы, расположенный в районе Мачка турецкой провинции Трабзон на Черном море, был включен в Предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Работы по реставрации монастыря ведутся с февраля 2016 года. Часть территории исторического памятника была открыта для посещений в конце мая c. г.

Монастырский комплекс IV в., построенный на отвесном утесе в долине Алтындере на высоте 1300 метров над уровнем моря, включает в себя высеченный в меловой скале главный храм в честь Пресвятой Богородицы, часовни, кельи, кухню, школу, библиотеку, подсобные помещения и акведук.

По официальным данным, в Турции проживают 180 854 последователей христианства различных церквей и около 20 тысяч иудеев. Процентное соотношение немусульман к общей численности населения составляет 0,4%. Всего на территории страны действуют 435 церквей и синагог, в среднем - 1 религиозный объект на 461 немусульманина.