В России с 10 августа запускаются чартерные рейсы в Турцию из нескольких городов, передает газета «Известия», ссылаясь на источник в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что перелеты будут осуществляться в популярные среди туристов Анталью, Даламан и Бодрум.

Как пишут «Известия», летать по этим направлениям планируют авиакомпании «Победа», S7, Nordwind, Azur Air и «Уральские авиалинии». «Победа» будет выполнять перелеты в аэропорты города Анталья и Газипаша, расположенного возле Аланьи, второго по популярности курорта средиземноморской провинции.

Чартеры будут действовать, наряду с регулярными рейсами.

Для посещения Турции россиянам не требуется справка с отрицательным тестом на коронавирус. Согласно правилам, опубликованным на сайте Ассоциации туроператоров России, достаточно заполнить обязательную анкету с информацией о себе, адресом пребывания в стране и информацией о состоянии здоровья.

Кроме того, до прохождения паспортного контроля каждому пассажиру измерят температуру. Туристов пропустят на борт, если у них не будет симптомов COVID-19. В некоторых случаях придется пройти бесплатный ПЦР-тест. Ассоциация также призвала россиян приобретать страховку, покрывающую лечение от коронавируса.

Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Турцией. Первые рейсы будут осуществлены в аэропорты Стамбула и Анкары, а с 10 августа – в Анталью, Даламан и Бодрум. На первом этапе перелеты будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова на-Дону.