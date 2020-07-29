Израиль негласно поддерживает Халифу Хафтара, проводя курс на поддержку политики Каира на севере Африки, пишет агентство Anadolu.

О наличии тандема Израиль-Египет в ливийском вопросе свидетельствуют как высказывания представителей окружения премьера Биньямина Нетаньяху, так и публикации в израильских СМИ.

АРЕ выступает посредником в контактах между израильтянами и Хафтаром. Именно по инициативе администрации Абдуль-Фаттаха ас-Сиси ранее в Каире были организованы встречи главы так называемой Ливийской национальной армии с представителями Израиля.

Израильский журналист Джозеф Миллман в статье для лондонского издания Middle East Eye рассказал, в свою очередь, о подготовке агентами «Моссад» в Египте ряда командиров подразделений сил Хафтара.

«Агенты израильских спецслужб обучают сторонников Хафтара военной тактике, сбору разведданных, анализу ситуации и руководству операциями», - написал Миллман.

Журналист также рассказал о двух визитах Хафтара - в 2017 и 2019 годах - в Каир, где он обсуждал с представителями «Моссад» поставку приборов ночного видения и снайперских винтовок на восток Ливии.

Кроме того, о переговорах Хафтара с агентами «Моссад», но уже в Иордании, написалафранцузская Le Monde Afrique в статье от 2 июля.

Согласно изданию, действия главы ЛНА и его сторонников, захвативших в 2014 году контроль над востоком Ливии, были восприняты Тель-Авивом в качестве «создания стены безопасности». Как пишет газета, Израиль крайне обеспокоен вероятностью поставок оружия из Ливии в палестинский сектор Газа.

Агентство Anadolu отмечает, что с приходом Халифы Хафтара на востоке Ливии прекратилась любая критика в адрес Израиля. В случае захвата контроля над всей страной глава ЛНА с его нефтедолларами мог быть стать также хорошим заказчиком для израильского ВПК. Кроме того, Тель-Авив последовательно выступает против любых демократических преобразований в арабском мире, пишет Anadolu, и в том числе поэтому израильские спецслужбы содействуют Египту, ОАЭ и Саудовской Аравии.

После смерти Муаммара Каддафи в Ливии сформировалось двоевластие: на западе базируется признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа, а на востоке - временный кабинет, который находится под контролем главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. С апреля 2019 года он безуспешно пытается захватить Триполи. Его активно поддерживают ОАЭ, Иордания, Египет и отчасти Франция. За последнее время боевики Хафтара понесли ряд тяжелых поражений от сил ПНС.