Американские СМИ со ссылкой на информированные источники обвиняют Москву в распространении фейковых материалов о пандемиии COVID-19.

Связанные с разведкой россияне используют сайты на английском языке для массовой дезинформации относительно эпидемии коронавируса в Соединенных Штатах. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщает Associated Press и The New York Times.

По данным источников AP, ранее эта информация была засекреченной, но теперь они могут поделиться ею на условиях анонимности, «чтобы поднять тревогу по поводу конкретных сайтов и разоблачить четкую связь этих сайтов с российской разведкой».

AP утверждает, что кампания по дезинформации была инициативой двух бывших сотрудников российского Главного разведывательного управления (ныне Главное управление Генштаба ВС РФ), которые обеспечили публикацию фейков одновременно на трех англоязычных сайтах - InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld.press.

Согласно информации агентства, с конца мая по начало июля они распространили около 150 статей о борьбе с пандемией, которые были направлены на поддержку России и «на очернение США». Основной тезис заключался в том, что коронавирус - это изобретенное в Америке биологическое оружие, а пандемия представляет собой «эксперимент по манипулированию миром».

АР также отмечает, что разоблачение деятельности российской разведки по распространению дезинформации «является неотложной проблемой в преддверии ноябрьских президентских выборов, поскольку американские официальные лица стремятся избежать повторения 2016 года, когда Россия запустила скрытую кампанию в социальных сетях, чтобы разделить американское общественное мнение».