В ночь на 29 июля под Минском были задержаны 32 боевика, которые, предположительно, примыкают к «иностранной частной военной компании «Вагнер», сообщает белорусское государственное информагентство «БелТА». Все подозреваемые являются гражданами России. Позже был обнаружен еще один подозреваемый.

Как пишет Медуза со ссылкой на агенство, правоохранительные органы Беларуси получили информацию о том, что в страну прибыли более 200 боевиков «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Белорусское телевидение показало кадры операции, продемонстрировало паспорта и деньги, изъятые у задержанных.

По данным «БелТА», группа прибыла в Минск в ночь на 25 июля, заселилась в одну из гостиниц города и должна была выселиться в тот же день, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района. По версии агентства, «при себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана».

Подозреваемые были задержаны службами безопасности Беларуси при поддержке ОМОНа. Следственный комитет уже начал в отношении группы россиян проверку.

9 августа в Беларуси пройдут очередные президентские выборы. Нынешняя избирательная кампания стала самым серьезным испытанием для правящего страной 26 лет Александра Лукашенко из-за резкого роста протестных настроений на фоне недовольства действиями властей в борьбе с коронавирусом и ухудшением экономической ситуации.

ЧВК «Вагнер», за которой стоит влиятельный российский бизнесмен Евгений Пригожин, оказывала военную поддержку пророссийским сепаратистам на востоке Украине, силам режима Асада в Сирии, а также сейчас присутствует в Ливии и некоторых других странах Африки. Москва официально отрицает, что использует наемников за рубежом.

Президент Белоруси Александр Лукашенко назвал задержание россиян «чрезвычайным происшествием». В связи с ситуацией он поручил немедленно обратиться в соответствующие структуры Российской Федерации за разъяснениями.

В свою очередь, писатель Захар Прилепин подтвердил URA.RU, что среди тех, кого белорусские силовики называют причастными к ЧВК «Вагнер», есть несколько человек, служивших на Донбассе в его батальоне, который входил в состав формирований пророссийских сепаратистов. При этом он подверг сомнению информацию о том, что наемники находились в Минске с целью дестабилизировать ситуацию в стране. По его словам, из столицы Белоруси боевики отправлялись в другие точки мира. «Если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах», - сказал он.