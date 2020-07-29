Российские государственные СМИ уже 2 года, с 2018, сотрудничают с Медиакорпорацией Китая, в которую входят несколько теле- и радиокомпаний КНР. В связи с этим в СМИ страны выросло количество материалов пропагандистского характера о Китае, а китайские медиа, в свою очередь, также публикуют новости о РФ.

Однако, как отмечает «Медуза» это неравноценное сотрудничество, поскольку не все материалы могут быть опубликованы, включая даже те, которые написаны самим российским президентом Владимиром Путиным.

Медиакорпорация Китая была основана в 2018 году по инициативе главы государства Си Цзиньпина на фоне обострившейся торговой войны с США. В том же году на Восточном экономическом форуме во Владивостоке корпорация заключила партнерское соглашение с государственным агентством «Россия сегодня».

Согласно данным источника «Медузы», в российских СМИ в месяц выходит больше 100 материалов, заказчиком которых является китайская корпорация. В медиа КНР в ответ публикуются «положительные» новости из России. При этом существуют ограничения, которые могут коснуться даже статьи президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне. На китайской версии сайта Sputnik, который принадлежит агентству «Россия сегодня», материал был заблокирован в день публикации.

При заключении соглашения российская сторона заранее предъявила определенные требования к стилистике и содержанию, поскольку в КНР многие материалы в СМИ пишутся казенным языком в духе официального Пекина.

В качестве примера сотрудничества между российскими и китайскими медиа «Медуза» приводит статью, которая появилась в проправительственной «Российской газете» под заголовком «В Синьцзяне не нарушаются права человека». Материал посвящен положению уйгуров, которые проживают в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

«Благодаря мудрой политике китайского правительства жителям Синьцзян-Уйгурского автономного района обеспечена гармоничная и стабильная жизнь», - гласит подпись к одной из фотографий в статье. В целом, материал написан в откровенно пропагандистском стиле, при этом «Российская газета» ссылается на «информслужбу мобильного приложения «Россия - Китай: главное». Как указывает «Медуза», приложение является совместной разработкой Медиакорпорации Китая, агентства «Россия сегодня» и «Российской газеты».

Напомним, что правозащитные организации неоднократно били тревогу, заявляя о том, что уйгурское меньшинство и представители других тюрко-мусульманских народностей подвергаются жесткой дискриминации и гонениям со стороны китайских властей. По данным ООН, к декабрю 2018 года в так называемых воспитательных лагерях находилось более 1 миллиона человек.

«Медуза»заключает, что продвижение КНР в российских СМИ успеха не имеет, поскольку аудитория не интересуется повесткой этой страны. Такие материалы набирают мало просмотров, а мобильное приложение «Россия – Китай: главное», по данным сервиса App Annie, с начала 2020 года не поднимается выше второй сотни в разделе «Новости» в AppStore.