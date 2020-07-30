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Очередной БПЛА Армении уничтожен ПВО Азербайджана
Беспилотник был сбит в направлении Товузского района Азербайджана на государственной границе с Арменией
Очередной БПЛА Армении уничтожен ПВО Азербайджана
Очередной БПЛА Армении уничтожен ПВО Азербайджана / Others
30 июля 2020 г.

Вечером 29 июля подразделения Вооруженных сил Армении с помощью тактического беспилотного летательного аппарата (БПЛА) предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями азербайджанской армии в направлении Товузского района на государственной границе, говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

Согласно данным ведомства, очередной обнаруженный БПЛА противника был немедленно уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана.

Напряженность между двумя соседними странами сохраняется с 12 июля, когда подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций в Товузском районе близ азербайджано-армянской государственной границы.

За время эскалации конфликта с армянской стороны погибли 6 военнослужащих, с азербайджанской - 12 военных и 1 мирный житель.

Конфликт между Баку и Ереваном начался в 1988 году. На сегодняшний день, согласно ООН, Арменией оккупированы Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов Азербайджана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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