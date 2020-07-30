ПОЛИТИКА
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В Украине можно снять камеру «люкс» в СИЗО
72$ в сутки стоит камера предварительного заключения класса «люкс» в украинской тюрьме. Министерство Юстиции решило сдавать заключенным в аренду камеры с комфортом. Основная цель - привлечь дополнительные средства на ремонт изношенных камер. Но также чиновники предлагают покупать сертификат «на будущее» в подарок, как предостережение для людей, которые занимаются незаконной деятельностью. #Украина #СИЗО #тюрьма
ceerv / Others
30 июля 2020 г.
Истории
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