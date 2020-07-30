В Украине можно снять камеру «люкс» в СИЗО

72$ в сутки стоит камера предварительного заключения класса «люкс» в украинской тюрьме. Министерство Юстиции решило сдавать заключенным в аренду камеры с комфортом. Основная цель - привлечь дополнительные средства на ремонт изношенных камер. Но также чиновники предлагают покупать сертификат «на будущее» в подарок, как предостережение для людей, которые занимаются незаконной деятельностью. #Украина #СИЗО #тюрьма