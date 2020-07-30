Сегодня, 30 июля, в Кыргызстане отмечается День национального траура по жертвам пандемии COVID-19, сообщает «Радио Азаттык».

На всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом, приспущены национальные флаги Кыргызской Республики. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

В мемориальном комплексе «Ата-Бейите» недалеко от столицы Кыргызстана прошли поминальные мероприятия с участием президента Сооронбая Жээнбекова.

В своей речи лидер государства отметил, что «болезнь, охватившая все страны мира, принесла много горя и Кыргызстану», «который понес невосполнимую утрату».

«Борьба за жизнь наших граждан, за здоровье нашего народа еще не окончена. Эта напасть стала для всех нас сложным испытанием на прочность. Борьба с болезнью, сохранение и защита здоровья населения - это общенациональная борьба», - сказал президент, выразив соболезнования семьям, родным и близким погибших.

Глава Кыргызстана подписал Указ «Об объявлении 30 июля 2020 года Днем национального траура» после обращения представителей волонтерских организаций в входе личной встречи с ним.

По официальным данным на 30 июля, с начала вспышки коронавируса в Кыргызстане болезнь выявили у 35 223 человек, из которых 23 985 - выздоровели, 1364 - скончались.