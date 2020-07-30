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Зарплаты в Москве в 1,5 раза выше, чем в регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в российских регионах, говорится в исследовании рынка труда
Зарплаты в Москве в 1,5 раза выше, чем в регионах
Фото: Reuters / Others
30 июля 2020 г.

Зарплата большинства рабочих специальностей в Москве на 50% выше, чем в регионах. Такие результаты показало проведенное в июле этого года исследование сервиса «Работа.Ру», сообщает «РИА Новости».

Так, зарплата водителя в Москве и Подмосковье в среднем составляет 79 тысяч рублей, на Дальнем Востоке - около 67 тысяч рублей, и по 50 тысяч рублей в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

Охранники в среднем могут получать в Москве 48 тысяч рублей, в Брянске - 44 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге, Ярославле и Уфе их зарплаты превышают 30 тысяч рублей.

В Москве больше зарабатывают и продавцы - около 45 тысяч рублей. В регионах наиболее высокие ставки доступны им в Ростове-на-Дону - 35 тысяч рублей, Санкт-Петербурге - 34 тысячи, Самаре - 33 тысячи. Самые низкие зарплаты у продавцов зафиксировали в Нижнем Новгороде - 22 тысячи рублей.

Врачам в Москве, согласно исследованию, в среднем предлагают зарплату в 101 тысячу рублей. Вне столицы на высокую оплату своего труда доктора могут рассчитывать в Новосибирске - 76 тысяч рублей, и Туле - около 70 тысяч. В Санкт-Петербурге среднее предложение составляет 49 тысяч рублей, в Краснодаре и Калуге - почти 48 тысяч. Самые низкие зарплаты у врачей в Екатеринбурге - 35 тысяч рублей.

Учителям наибольшую оплату труда предлагают в Подмосковье (69 тысяч рублей), Омске (59 тысяч) и Москве (48 тысяч). В Тюмени и Нижнем Новгороде педагоги в среднем получают 28 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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