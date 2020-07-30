Рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину упал до 23%, следует из последнего социологического опроса «Левада-центра», сообщает Радио Свобода.

Опрошенных попросили самих назвать несколько политиков и общественных деятелей, которым они доверяют больше всего.

Судя по данным «Левады», с каждым годом рейтинг Путина снижается. В прошлом году о доверии президенту РФ говорили 40%, а в 2017 году этот показатель доходил до 59%.

Деятельность же Путина на посту президента одобрили 60% опрошенных, в то время как 33% высказали неодобрение.

В последние месяцы Путина критиковали за то, как он реагировал на эпидемию коронавируса. Кроме того, вызвало протесты и внесение поправок в конституцию РФ, одна из которых «обнулила» все его предыдущие президентские сроки позволила оставаться у власти до 2036 года.

В список вызывающих доверие политиков также вошли премьер-министр Михаил Мишустин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и министр обороны Сергей Шойгу - им доверяют по 10%. Еще 3% опрошенных выразили доверие арестованному бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Его задержание в начале июля вызвало массовые протесты в регионе и выступления по всей стране.

Согласно июньскому исследованию другой социологической службы – ВЦИОМ, которую считают более лояльной российским властям, Путину доверяют 28,6% участников опроса.