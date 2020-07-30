Министерство просвещения РФ предложило не вводить в качестве обязательного единый государственный экзамен для школьников по иностранному языку, сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-служу ведомства.

«Минпросвещения России подготовило проект приказа, согласно которому иностранный язык не входит в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации обучающихся», - говорится в сообщении.

В пресс-службе Минпросвещения РФ отметили, что позиция ведомства по исключению третьего обязательного ЕГЭ из федерального государственного образовательного стандарта среднего образования «основана на многочисленных оценках экспертов». При этом школьники смогут сдать иностранный язык по собственному выбору.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла в 2019 году, что ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным в 2022 году. Предполагалось, что сдающие смогут выбрать английский, немецкий, французский, испанский или китайский язык.

В прошлом году члены Национального родительского комитета обратились в Минпросвещения РФ с просьбой отменить введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку. По их мнению, сдача ЕГЭ и основного госэкзамена по иностранному языку должна проходить добровольно.