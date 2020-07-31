Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил всех верующих с праздником Курбан-байрам, пожелав, чтобы он пошел на благо турецкому народу, исламскому миру и всему человечеству.

Мусульмане отмечают сегодня Праздник жертвоприношения. Сотни миллионов верующих по всему миру совершили в пятницу утром торжественную молитву в мечетях по этому случаю.

В своем обращении Эрдоган отметил, что Турции за последнее время пришлось столкнуться с рядом серьезных вызовов, на которые был дан эффективный ответ. В первую очередь, страна справилась с пандемией коронавируса. Успех был признан во всем мире. Президент также добавил, что в результате процесса нормализации практически все секторы турецкой экономики, за исключением туризма, вернулись к обычному ритму деятельности.

«Надеюсь, что в эти дни, в преддверии августа, вошедшего в нашу историю как «месяц побед», мы оставим нашим детям в наследство новые победы, - сказал он. – Мы решительно настроены завершить победой нашу борьбу на огромной территории, от Ирака и Сирии до Ливии, которая ведется ради нас самих и наших братьев».

Эрдоган также подчеркнул, что Турция не будет колебаться и в вопросе использования своих суверенных прав, как в случае с восстановлением статуса мечети Айя-Софии.

По словам президента, Анкара продолжит защищать всех, кто страдает от несправедливости, нарушения прав и насилия, независимо от их местонахождения, религиозной, этнической и культурной принадлежности.

Эрдоган пожелал, чтобы Курбан-байрам принес спокойствие и благополучие в сердца людей, выразив надежду на то, что нынешний праздник станет предвестником позитивных процессов не только в исламском, но и во всем мире.

По традиции в праздник Курбан-байрам верующие накрывают столы, ходят в гости друг к друг и дарят подарки детям. Принято навещать родственников, уделяя наибольшее внимание старшему поколению, посещать могилы родителей и близких.

Важная составляющая Курбан-байрам – приношение в жертву животного по примеру пророка Ибрахима (Авраама). Мясо делится на три части. Одна предназначается для семейной трапезы, вторая идет на угощение соседей, а третья раздается бедным и нуждающимся.

В дни праздника в Мекке также завершается ежегодное паломничество - хадж. В этом году он проходит с беспрецедентными ограничениями из -за эпидемии COVID-19.