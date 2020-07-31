Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Курбан-байрам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Этот значимый для каждого мусульманина религиозный праздник является символом верности высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия, любви к ближним, которые лежат в основе священного Корана», - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что, поддерживая вековые традиции, мусульмане вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия страны, а также способствуют укреплению межнационального согласия в обществе. Он также пожелал последователям ислама здоровья, счастья, энергии и сил для свершения добрых дел.

Ранее, поздравляя российских мусульман с праздником Ураза-байрам, глава РФ отметил, что в нынешних условиях непростой эпидемиологической ситуации миссия всех мусульман наиболее востребована и служит сбережению здоровья людей.