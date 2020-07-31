КУЛЬТУРА
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Глава Украины предложил сделать Курбан-байрам государственным праздником
В своем поздравлении с праздником Курбан-байрам президент подчеркнул, что Украина ценит вклад мусульманской общины в сохранение и приумножение духовного богатства и разнообразия страны
Глава Украины предложил сделать Курбан-байрам государственным праздником
Фото: Reuters / Others
31 июля 2020 г.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман страны и всего мира с одним из главных религиозных праздников Курбан-байрам, передает агентство «Интерфакс». Он также выступил с инициативой придать ему и ряду праздников других конфессий государственный статус.

«Этот праздник наполняет сердца верующих милосердием, любовью к ближнему, дарит свет надежды и справедливости. Мы благодарны и высоко ценим вклад мусульманской общины Украины в сохранение и приумножение духовного богатства и разнообразия нашего народа, утверждение мира и межрелигиозного согласия в украинском обществе», - говорится в поздравлении главы государства в его официальном Telegram-канале.

Он пожелал верующим, чтобы это важное для них время было полно чистыми помыслами, благотворительными делами, чувствами единства и братства. «Крепкого здоровья всем вам, мира и щедрой судьбы», - добавил Зеленский.

Еще одно поздравительное сообщение по случаю праздника Курбан-байрам украинский глава оставил на своей странице в Twitter.

«Мы благодарны и ценим вклад мусульманской общины Украины в сохранение и приумножение духовного богатства и разнообразия нашего народа, установление мира и межрелигиозного согласия в украинском обществе», - сказано в твите президента.

Ранее 30 июля Владимир Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса некоторым религиозным праздникам, в частности таким, как Ураза-байрам, Курбан-байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другим.

Согласно указу №303/2020, украинское правительство должно изучить этот вопрос и выработать предложения по взаимодействию со Всеукраинским советом церквей, различными религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

Зеленский пояснил, что сделал такое предложение «с целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, чествования истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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