В Айя-Софии в пятницу впервые за 86 лет была совершена молитва по случаю начала праздника Курбан-байрам. С проповедью к верующим обратился глава Управления по делам религии Турции профессор Али Эрбаш.

Он призвал соотечественников принять особые меры предосторожности с тем, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в дни торжеств. «Маски и социальная дистанция – обязательные условия праздничных мероприятий. Не здоровайтесь за руку, не обнимайтесь», - призвал профессор.

Глава Управления по делам религии, зачитав суры из священного Корана и вознеся молитвы, выразил надежду на то, что нынешний праздник станет предвестником спокойствия и согласия во всем мире.

В связи с пандемией коронавируса в ряде арабских стран, в частности в Саудовской Аравии, Марокко, Египте, Ираке, Алжире, Сирии, ОАЭ и Кувейте, приняты меры безопасности на время праздника Курбан-байрам - от проведения коллективных молитв только в определенных местах и с ограниченным количеством людей до полного запрета гражданам посещать мечети и призывов совершать праздничные богослужения дома.

Госсовет Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей, после чего президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении ей статуса мечети. У входа в здание теперь установлена табличка с соответствующей надписью - «Великая мечеть Айя-София».

При этом Министерство культуры Турции сообщило, что Айя-София сохранит статус объекта Всемирного наследия. По словам главы ведомства Мехмета Нури Эрсоя, это указано в соответствующем документе. Вход в памятник истории и архитектуры отныне будет бесплатным для всех желающих.

Собор Святой Софии стал мечетью в 1453 году после завоевания Константинополя султаном Мехметом Фатихом.

В июле 2016 года в Айя-Софии впервые после длительного перерыва, связанного с превращением мечети в 1934 году в музей, прозвучал призыв к молитве - азан.

29 мая 2020 года в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 567-й годовщине завоевания Стамбула, в стенах Айя-Софии была прочитана сура Корана «Аль-Фатх» (Победа).