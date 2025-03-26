ПОЛИТИКА
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Рубио поприветствовал усилия Баку и Еревана
Госсекретарь США по итогам разговора с Пашиняном выразил поддержку мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном
Рубио поприветствовал усилия Баку и Еревана
/ AFP
26 марта 2025 г.

Госсекретарь США Марко Рубио во вторник выразил поддержку мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув важность устойчивой безопасности и процветания на Южном Кавказе.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента по итогам телефонного разговора Рубио с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Стороны сошлись во мнении, что любое обострение в регионе недопустимо, и подтвердили стремление укреплять двустороннее стратегическое партнерство

Разговор состоялся спустя несколько дней после того, как Баку и Ереван объявили о согласовании проекта мирного договора, который должен положить конец многолетнему конфликту и привести к установлению дипломатических отношений.

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