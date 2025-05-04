Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил непоколебимую поддержку Северного Кипра и двухгосударственного решения кипрской проблемы во время визита в Турецкую Республику Северного Кипра, где он принял участие в фестивале ТЕХНОФЕСТ-2025 и встретился с президентом ТРСК Эрсином Татаром.

«Мы продолжим всеми силами поддерживать видение решения с двумя государствами, предложенное президентом Татаром. Кипрские турки рано или поздно обеспечат признание своего суверенного равенства и равного международного статуса на острове. Турция как старшая родина всегда будет рядом с Турецкой Республикой Северного Кипра», — заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что современные реалии требуют признания существования двух народов и двух государств на острове: «Наше искреннее желание — справедливое, постоянное, устойчивое и реалистичное решение. События в нашем регионе также подсказывают, что пора принять эту реальность».

Отвечая на вопрос об антитурецких высказываниях главы Кипрской православной церкви и признаках возрождения террористической организации ЭОКА на Южном Кипре, Эрдоган выразил жесткую позицию:

«Общества, не извлекающие уроки из истории, обречены повторять те же ошибки. Я решительно осуждаю любые заявления, нарушающие язык мира на Кипре и подвергающие опасности будущие поколения. Те, кто прибегает к террору, кто игнорирует кипрских турок, должны знать, что столкнутся с еще более сильной Турцией. Вместо высказываний, усиливающих напряженность, использование конструктивного и объединяющего языка будет более полезным для будущего острова».

Президент также предупредил: «Мы никогда не допустим повторения страданий и решительны в этом вопросе. Ни Турция не та прежняя Турция, ни Турецкая Республика Северного Кипра не та прежняя республика, ни мир не тот прежний мир. Им лучше это хорошо понимать».

Говоря о фестивале ТЕХНОФЕСТ, который впервые проводился в ТРСК, Эрдоган отметил, что в нем приняли участие около 50 тыс. молодых людей из 22 стран. По его словам, это мероприятие поможет ТРСК стать образовательным, научным и технологическим центром Средиземноморья.

Президент с особой гордостью отозвался о прогрессе Турции в оборонной промышленности: «ТЕХНОФЕСТ — это не шоу или обычное мероприятие. ТЕХНОФЕСТ — это воплощение сознания, миссии, атмосферы осознанности. В 1974 году у нас не было серьезного оружия. Мы пришли на этот остров с оружием, предоставленным другими, чтобы принести мир. Сегодня Турция намного превосходит те времена. Турция стала восходящей звездой мира с ее оригинальными разработками и местным производством в оборонной промышленности».

Касаясь международных вопросов, Эрдоган резко осудил нападение на судно с гуманитарной помощью для Газы у берегов Мальты, назвав это «откровенным разбоем и пиратством». Он также обвинил Израиль в дестабилизации Сирии и попытках спровоцировать новые конфликты в регионе: «Действия Израиля угрожают миру и спокойствию. Мы не позволим нашему соседу Сирии быть втянутым в новую атмосферу конфликта».