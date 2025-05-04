ТУРЦИЯ
3 мин чтения
Президент Эрдоган предупреждает: Турция сильнее, чем в 1974 году
Турция будет защищать интересы Северного Кипра и не позволит возрождать террористические организации против турок-киприотов, заявил президент Эрдоган после посещения ТЕХНОФЕСТ-2025 в Лефкоше
Президент Эрдоган предупреждает: Турция сильнее, чем в 1974 году
Реджеп Тайип Эрдоган и Эрсин Татар / AA
4 мая 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил непоколебимую поддержку Северного Кипра и двухгосударственного решения кипрской проблемы во время визита в Турецкую Республику Северного Кипра, где он принял участие в фестивале ТЕХНОФЕСТ-2025 и встретился с президентом ТРСК Эрсином Татаром.

«Мы продолжим всеми силами поддерживать видение решения с двумя государствами, предложенное президентом Татаром. Кипрские турки рано или поздно обеспечат признание своего суверенного равенства и равного международного статуса на острове. Турция как старшая родина всегда будет рядом с Турецкой Республикой Северного Кипра», — заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что современные реалии требуют признания существования двух народов и двух государств на острове: «Наше искреннее желание — справедливое, постоянное, устойчивое и реалистичное решение. События в нашем регионе также подсказывают, что пора принять эту реальность».

Отвечая на вопрос об антитурецких высказываниях главы Кипрской православной церкви и признаках возрождения террористической организации ЭОКА на Южном Кипре, Эрдоган выразил жесткую позицию:

«Общества, не извлекающие уроки из истории, обречены повторять те же ошибки. Я решительно осуждаю любые заявления, нарушающие язык мира на Кипре и подвергающие опасности будущие поколения. Те, кто прибегает к террору, кто игнорирует кипрских турок, должны знать, что столкнутся с еще более сильной Турцией. Вместо высказываний, усиливающих напряженность, использование конструктивного и объединяющего языка будет более полезным для будущего острова».

Президент также предупредил: «Мы никогда не допустим повторения страданий и решительны в этом вопросе. Ни Турция не та прежняя Турция, ни Турецкая Республика Северного Кипра не та прежняя республика, ни мир не тот прежний мир. Им лучше это хорошо понимать».

Говоря о фестивале ТЕХНОФЕСТ, который впервые проводился в ТРСК, Эрдоган отметил, что в нем приняли участие около 50 тыс. молодых людей из 22 стран. По его словам, это мероприятие поможет ТРСК стать образовательным, научным и технологическим центром Средиземноморья.

Президент с особой гордостью отозвался о прогрессе Турции в оборонной промышленности: «ТЕХНОФЕСТ — это не шоу или обычное мероприятие. ТЕХНОФЕСТ — это воплощение сознания, миссии, атмосферы осознанности. В 1974 году у нас не было серьезного оружия. Мы пришли на этот остров с оружием, предоставленным другими, чтобы принести мир. Сегодня Турция намного превосходит те времена. Турция стала восходящей звездой мира с ее оригинальными разработками и местным производством в оборонной промышленности».

Касаясь международных вопросов, Эрдоган резко осудил нападение на судно с гуманитарной помощью для Газы у берегов Мальты, назвав это «откровенным разбоем и пиратством». Он также обвинил Израиль в дестабилизации Сирии и попытках спровоцировать новые конфликты в регионе: «Действия Израиля угрожают миру и спокойствию. Мы не позволим нашему соседу Сирии быть втянутым в новую атмосферу конфликта».

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us