Как минимум 15 из 33 задержанных в ночь на 29 июля в Белоруси россиян действительно являются наемниками ЧВК «Вагнер», пишет «Медуза» со ссылкой на расследование «Новой газеты». Издание опубликовало анкеты, рапорты и распоряжения о зачислении в частную военную компанию арестованных мужчин.

«Новая газета» называет «старшим группы» 42-летнего Алексея Сапронова, который работает на «Вагнер» с 2014 года. Наиболее известным бойцом из задержанных является Андрей Бакунович, имя которого было упомянуто в докладе экспертов о ситуации в Ливии, представленном в апреле 2020 года в Совбезе ООН.

Как минимум 7 человек из 15 задержанных, чьи личности подтвердила «Новая газета», воевали в Сирии, 3 участвовали в конфликте на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов.

Власти Беларуси считают, что арестованные являются бойцами ЧВК «Вагнер». По их версии, россияне прибыли в страну для участия в массовых беспорядках перед президентскими выборами. Им предъявлено обвинение в подготовке терактов.

Издание приводит и другие версии о целях визита наемников ЧВК в Беларусь. Например, российский писатель Захар Прилепин, принимавший участие в боевых действиях на Донбассе, узнал среди задержанных бывших сослуживцев по одному батальону и высказал мнение, что боевики могли переправляться транзитом в Сирию.

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев, со своей стороны, опроверг попытку вмешательства россиян во внутренние дела соседнего государства и подтвердил, что задержанные прибыли в Беларусь транзитом, но задержались, потому что опоздали на рейс в Стамбул 25 июля. Он предположил, что они могут быть «сотрудниками частного охранного предприятия».

Ранее государственное информационное агентство Беларуси сообщало, что правоохранительные органы страны получили данные о том, что в страну прибыли более 200 боевиков «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». В санатории под Минском были задержаны 32 человека, еще один - в другом месте.

9 августа в Беларуси пройдут очередные президентские выборы. Нынешняя избирательная кампания стала самым серьезным испытанием для правящего страной 26 лет Александра Лукашенко из-за резкого роста протестных настроений на фоне недовольства действиями властей в борьбе с коронавирусом и ухудшением экономической ситуации.

ЧВК «Вагнер», за которой стоит влиятельный российский бизнесмен Евгений Пригожин, оказывала военную поддержку пророссийским сепаратистам на востоке Украины, силам режима Асада в Сирии, а также сейчас присутствует в Ливии и некоторых других странах Африки. Москва официально отрицает, что использует наемников за рубежом.