В преддверии праздника Курбан-байрам поток отдыхающих в туристическую столицу Турции Анталью резко возрос. Более 80% мест в гостинцах на юге Турции заняты.

Особым спросом пользуются отели, получившие сертификат «Здоровый туризм», который выдается лишь тем туристическим объектам, которые отвечают всем санитарно-гигиеническим требованиям.

Туристический сезон для местных отдыхающих в Турции открылся с начала июня, а с возобновлением авиасообщения начали прибывать туристы из-за рубежа, в частности, из Великобритании, Украины и Казахстана.

Анталья, привлекающая туристов природой и историческими достопримечательностями, предлагает посетителям качественный и безопасный сервис.

Глава Ассоциации отельеров Средиземноморья (AKTOB) Эркан Ягджи в беседе с агентством Anadolu отметил, что представители туристического сектора страны делают все возможное для защиты здоровья каждого отдыхающего.

«В Анталье соблюдаются самые строгие санитарно-гигиенические требования. Наряду с возобновлением внутреннего туризма, растет турпоток из-за рубежа, пока, главном образом, из Украины, Беларуси, Великобритании и Сербии. Надеемся, что в ближайшее время начнут прибывать туристы из России, а также Германии и других стран ЕС», - сказал Ягджи.

Зафер Алкая, руководящий одной из гостиниц Антальи, сказал, что 30% мест в отеле занимают местные туристы, 35% – отдыхающие из Украины, 20% - британцы.

Значительное число турецких граждан в отелях объясняется четырехдневными выходными по случаю праздника Курбан-байрам.

Авиасообщение с Россией возобновляется с 1 августа, с 10 августа начнут летать чартерные рейсы в курортные города Турции, в частности, в Анталью.

По состоянию на 29 июля, сертификат «Здоровый туризм» получили уже 2 211 гостиниц и 1235 ресторанов Турции.

Министерство культуры и туризма Турции при содействии Минздрава, Министерства транспорта и инфраструктуры, МВД и МИД, уже два месяца реализуют программу сертификации туристических объектов страны на предмет соответствия повышенным санитарно-гигиеническим нормам в период пандемии коронавирусной инфекции. Для получения сертификата ресторан или гостиница должны соответствовать до 150 различным критериям.