Наиболее популярным и очевидным ответом на вопрос о начале кашмирского конфликта будет, конечно же, 1947 год, когда британская колония Индия была разделена на независимые государства — доминион Пакистан и Индийский союз. Для многих индийцев и пакистанцев нынешний конфликт является прямым продолжением той трагической даты. Тем не менее, корни противоречий уходят гораздо глубже. Впрочем, ряд других авторов считает, что «кашмирская проблема» началась гораздо раньше. В течении 5000 лет Кашмиром управляли различные индуистские, буддистские и мусульманские династии, а позже сикхи и раджпутская династия Догра. Все эти различные государства и династии оспаривали Кашмир друг у друга и, соответственно, создавали свой миф о нем. Многие кашмирцы даже считают, что из-за этих голосов не слышно самих жителей этой земли. В современной Индии общепринятый исторический нарратив заключается в том, что Кашмир тысячелетиями был индуистской землей, пока не подвергся нашествию мусульманских захватчиков в XIV веке. Кашмирский историк Халид Башир Ахмад утверждает, что основополагающая работа историка Калхана «Раджатарангини» была самой важной исторической летописью последнего тысячелетия. Калхана, брамин (то есть, индуистский жрец), был сыном Чампака, который был министром при царе Харши в XII веке. Летопись Калханы изображает идеальный Кашмир, которым правили индуистские цари более пяти тысячелетий. Это летопись, которую многие индийские академики и активисты сегодня цитируют, чтобы подчеркнуть свою судьбу в Джамму и Кашмире - их «потерянной родине», превратившейся в нынешний «штат с мусульманским большинством». Но по словам Ахмада, «Раджатарангини» полностью игнорирует 1000-летие буддизма в Кашмире после оккупации региона царем Ашокой. Он также указывает на гораздо более глубокую проблему в этом нарративе. Ахмад считает, что летопись превратила смешение фактов и мифов в «форму искусства», и ставит под сомнение утверждения о том, что индусы правили Кашмиром в течение нескольких тысячелетий.

Как бы то ни было, к XIV веку жестокие налоги, коррупция, междоусобицы и восстания феодалов во время непопулярного правления династии Лохара (1003–1320 гг. н.э.) проложили путь для иностранных вторжений в Кашмир. Одно из них случилось в 1320 году, когда тюрко-монгольский вождь по имени Зульджу разорил долину Кашмира и вынудил бежать последнего индуистского царя Сухадева. В ситуации анархии власть в Кашмире занял первый министр Сухадева, тибетский беженец из Ладакха, которого звали Ринчан.

Ринчан формально был буддистом, а, став царем, попытался заручиться поддержкой индуистских браминов. Он обратился к тогдашнему лидеру кашмирских шиваитов Девасвами и попросил его принять в лоно индуизма. Девасвами посовещался с другими видными браминами и отказал новому царю из-за его «низкого рождения». Чуть позже Ринчана встретил туркестанского суфия Бульбуль Шаха и принял ислам, а заодно взял и новое имя — султан Садруддин Шах. Вместе с ним ислам приняли 10 000 его подданных, включая зятя Раваначандру, наместника Ладакха и сына главнокомандующего армии Сухадева.

Важным соратником первого мусульманского правителя Кашмира был Шах Мир, мусульманин из долины Сват, также назначенный на пост министра индуистским царем Сухадевом. Кроме того Шах Мир был назначен опекуном и регентом сына Ринчаны, которого звали Хайдар. После смерти Ринчана в 1323 году его жена Кота Рани стала править от имени их несовершеннолетнего сына, но была свергнута в 1339 году Шахом Миром. Воцарение Шаха Мира привело к основанию первого мусульманского султаната в Кашмире и окончательному укреплению ислама. Этот короткий экскурс в кашмирскую «игру престолов» призван не запутать читателя в ворохе незнакомых имен, но показать одну важную вещь — вопреки популярной пропаганде индуистских фундаменталистов ислам в Кашмире не является «религией завоевателей», а мусульмане не являются чужаками. Такой взгляд может быть относительно справедлив для каких-нибудь других регионов Индии, но в Кашмире принятие и распространение ислама связано с местными аристократическими элитами. Даже такие иностранцы как Ринчан и Шах Мир служили местному кашмирскому царю, прежде чем сами заняли власть. Династия Шах Мира правила Кашмиром в течении 222 лет, сыграв главную роль в укреплении и распространении исламской религии и персидской культуры. В 1586 году Кашмир был завоеван падишахом Акбаром из династии Великих Моголов. С 1751 года его контролировали афганцы из династии Дуррани, а в 1819 году долину Кашмира захватили сикхи из Пенджаба, которые еще раньше покорили долину Джамму.

Правление сикхов, отметившихся рядом антимусульманских законов и ограничений, закончилось в 1846 году с поражением Сикхской империи в войне с Британией. По условиям Лахорского соглашения, сикхи уступали британцам Кашмир, который они передали верному махарадже индуистского княжества Джамму. Так, в 1846 году возникло туземное княжество (princely state) Джамму и Кашмир во главе с раджпутской династией Догра. Как и прочие туземные княжества, Джамму и Кашмир формально не входило в состав колониального Британского Раджа, но находилось в вассальной зависимости от Британии. Княжество было этнически и культурно разнообразным — на востоке Ладакх был населен тибетцами, а его жители практиковали буддизм, на юге в Джамму было смешанное население индусов, мусульман и сикхов.

В густонаселенной центральной долине Кашмира население состояло преимущественно из мусульман-суннитов, однако было также небольшое, но влиятельное индуистское меньшинство. На северо-востоке малонаселенный Балтистан имел население, которое этнически близко к Ладакху, но исповедовало шиизм. На севере, также малонаселенном, район Гилгит состоял в основном из шиитских групп, а на западе население Панча было суннитским, но этнически отличалось от жителей Кашмирской долины. К 1941 году, согласно британской переписи населения Индии, большинство населения Кашмира составляли мусульмане (77%). Индуистов было 20%, а буддистов и сикхов - остальные 3%. В том же году кашмирский журналист Прем Натх Базаз писал: «Бедность мусульманских масс ужасна ... Большинство из них - безземельные работники, трудящиеся в качестве крепостных на невидимых помещиков ... Почти все бремя официальной коррупции несут мусульманские массы».

Под властью индуистской династии мусульмане сталкивались с огромным налогообложением, дискриминацией в правовой системе и часто были вынуждены работать без какой-либо заработной платы. Эти тяжелые условия вызвали значительную миграцию людей из Кашмирской долины в Пенджаб и Тибет.

В течение почти столетия до переписи небольшая индуистская элита управляла обширным и обедневшим мусульманским крестьянством. Доведенные до покорности хронической задолженностью помещикам и ростовщикам, не имея ни образования, ни осведомленности о правах, исповедующие ислам крестьяне были лишены какого-либо политического представительства вплоть до 1930-х годов. Именно в таком виде Кашмир встретил 1947 год.