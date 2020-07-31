Мусульмане всего мира отмечают Праздник жертвоприношения

Тюркские народы его называют Курбан-байрам, в арабских странах - Ид аль-адха. Во всем мире мусульмане отмечают Праздник жертвоприношения. Он длится 4 дня. В эти дни принято приносить в жертву животное, мясо которого делят на три части и раздают бедным, близким, а третью часть оставляют для семейного обеда. #Курбан_байрам #Ид_аль_Адха #праздник_жертвоприношения