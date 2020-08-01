В Беларуси сформировалась нация с довольно развитым самосознанием «польского и литовского типа», и любые попытки ее поглощения со стороны России не будут «легкой задачей». Такие выводы из исследования политологов Руслана Махмутова (РАНХиГС) и Николая Литвака (МГИМО), основанного на соцопросах населения страны в последние годы, делает известный журналист Павел Пряников.

Актуальность исследования, опубликованного в свежем номере журнала «Современная Европа» (№3, 2020), который издается Институтом Европы Российской академии наук, возросла в свете ареста боевиков ЧВК «Вагнер» в Минске, обострения в отношениях РФ и Беларуси и президентских выборов в этой стране.

«У некоторой части российских верхов и политизированной публики есть убеждение, что белорусы – это чуть ли не россияне, и присоединение республики к России» не будет особенно сложным, отмечает Пряников в своем проекте «Толкователь». «Эти представления о белорусах развенчивает» статья в «Современной Европе», - добавляет журналист.

На вопрос об исторических истоках государственности Беларуси были получены следующие ответы:

-Великое княжество Литовское (XIII‒XVIIIвв.) – 30,4% -Полоцкое и Туровское княжества (IX‒XIIIвв.) – 15,9% -Белорусская Народная Республика (1918‒1920 гг.) – 7% -Белорусская Советская Социалистическая Республика (1922‒1991 гг.) – 21,8% - Остальные видят истоки в современной Беларуси или не определились

«Как мы видим, преемственности от советской Белоруссии придерживается лишь пятая часть ее жителей», - отмечает Пряников.

На вопрос о принадлежности к белорусской нации «полностью согласен» ответили 60,4% и просто «согласен» – 28,9%. Таким образом, 90% граждан республики ощущают себя белорусами.

На вопрос о национальности (дословно – «этнической группе») белорусами себя назвали 87,3% (92,8% в возрасте от 18 до 29 лет), русскими 7,1% (3,1% среди молодежи), поляками 2,6% (1,1%), украинцами 1% (0,5%). Согласно данным последней переписи населения (2009 г.), национальный состав республики почти такой же: к белорусам себя отнесли 83,7%, к русским – 8,3%, к полякам – 3,1%, к украинцам – 1,7%.

Таким образом, Беларусь - моноэтническая страна. Даже более моноэтническая, чем Россия (русских - 77%), - комментирует журналист. «Более того, национальным составом она не похожа на Украину, где до трети ее жителей считали себя русскими. Важным в этом контексте представляется также широко распространенное (более половины респондентов) недоверие к иностранцам, иноязычным и инокультурным людям, включая и русскоязычных», - пишет Пряников.

«Наконец, отношение к почти умершему в советское время белорусскому языку (он преподавался тогда только в части деревень) – он не только возрождается,-но и становится одним из «цементов» нации», - пишет российский журналист. - Так, 86% белорусов сочли белорусский язык «важнейшей частью нашей культуры, которая должна сохраниться», 65,9% хотели бы, чтобы их дети говорили на белорусском так же хорошо, как на русском».

«В национальном плане Белоруссия быстро движется не к Украине, а к Литве. В этническом плане у них уже есть похожесть: в Литве литовцами себя считают 84% (русскими – только 6,5%). Также стоит добавить, что присоединения республики к России хотят только 10% белорусов», - заключает Пряников.

Ранее государственное информационное агентство Беларуси сообщало, что правоохранительные органы страны получили данные о том, что в страну прибыли более 200 боевиков «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». В санатории под Минском были задержаны 32 человека, еще один - в другом месте.

9 августа в Беларуси пройдут очередные президентские выборы. Нынешняя избирательная кампания стала самым серьезным испытанием для правящего страной 26 лет Александра Лукашенко из-за резкого роста протестных настроений на фоне недовольства действиями властей в борьбе с коронавирусом и ухудшением экономической ситуации.

ЧВК «Вагнер», за которой стоит влиятельный российский бизнесмен Евгений Пригожин, оказывала военную поддержку пророссийским сепаратистам на востоке Украины, силам режима Асада в Сирии, а также сейчас присутствует в Ливии и некоторых других странах Африки. Москва официально отрицает, что использует наемников за рубежом.