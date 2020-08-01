ПОЛИТИКА
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В России принят закон о трехдневном голосовании
Президент России подписал закон о возможности проводить трехдневное голосование на выборах и референдумах
В России принят закон о трехдневном голосовании
Фото: Reuters / Reuters
1 августа 2020 г.

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности проводить трехдневное голосование на выборах и референдумах. Текст документа опубликован на портале правовой информации, сообщает «Медуза».

В законе сказано, что избирком, организующий выборы, может провести голосование «в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней».

13 сентября 2020 года в 83 регионах России пройдут выборы разного уровня. ЦИК 24 июля утвердил порядок, согласно которому 13 сентября станет основным днем голосования, а 11 и 12 сентября пройдет досрочное голосование.

Многие эксперты и правозащитники подвергли резкой критике новый закон из-за опасений фальсификаций в ходе голосования.

О том, чтобы проводить выборы в течение нескольких дней, чиновники и депутаты заговорили во время голосования по поправкам к Конституции. Оно проходило с 25 июня по 1 июля.

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