В то время как в Штатах усиливаются политические вмешательства в научные исследования, европейские университеты предлагают новые гранты и вакансии для американских ученых. Брюссельский университет Vrije Universiteit выделил значительные средства на постдокторские программы, предоставляя «цензурированным» американским ученым возможность продолжить работу в условиях академической свободы. Франция также не отстает: университет Aix-Marseille открывает набор на программу Safe Place for Science, предлагая места и значительное финансирование.

С другой стороны, несмотря на заявления о поддержке академической свободы, научная среда в Европе также не застрахована от политических влияний, и ситуация далеко не столь идеальна.

Брейндрейн

Европейские университеты начали целенаправленно переманивать американских исследователей, столкнувшихся с сокращением финансирования и политической цензурой при администрации Трампа. В Брюсселе уже появились объявления о вакансиях, обещающие академическую свободу тем, кто хочет сбежать от давления на науку в США.

«Мы считаем своим долгом помочь американским коллегам», — заявил ректор Vrije Universiteit Brussel Ян Данкаерт. По его словам, американская наука сейчас страдает от идеологических чисток, а миллионы долларов на исследования исчезают из-за политических решений. Как передает The Guardian, его университет открыл 12 программ постдокторантуры специально для международных исследователей, делая особый акцент на американцах.

Министр высшего образования и науки Франции Филипп Баптист в недавнем письме также призвал научные учреждения представить предложения по привлечению талантов из США. Это заявление стало следствием инцидента с французским ученым, который был задержан в США и депортирован.

Напомним, что причиной задержания ученого стала переписка с критикой научной политики США, что пограничники расценили как угрозу безопасности. Несмотря на снятие обвинений, ученого депортировали обратно в Европу, что вызвало обеспокоенность среди французских властей.

Министр Баптист тогда заявил, что отказ во въезде нарушает академическую свободу и право на свободу выражения мнений. В ответ на действия США он призвал американских ученых задуматься о будущем страны и предложил Францию как альтернативу, объявив о создании программы для ученых, которые чувствуют угрозу и препятствия в своей работе на родине.

Инцидент стал толчком для французского Университета Aix-Marseille, который пригласил исследователей из США продолжить свою работу в более свободной и поддерживающей академической среде. Программа ориентирована на ученых, занимающихся вопросами изменения климата.

Тем временем Нидерланды также решили сыграть на кризисе и захватить свою долю ученых, предложив им убежище от политических барьеров. Для этого они анонсировали создание специального фонда, который привлечет лучшие умы со всего мира. Министр образования Эппо Брюинс подчеркнул, что данный фонд будет открыт для ученых всех национальностей, но в контексте нарастания напряженности в американской академии заметил: «В мире наблюдается высокий спрос на международных научных специалистов, а изменяющаяся геополитическая ситуация усиливает мобильность ученых».

Брюинс указал, что многие европейские страны уже предпринимают шаги для привлечения талантливых исследователей. Эти усилия направлены на сохранение научного потенциала в условиях, когда США, с их внутренними конфликтами, теряют привлекательность для ученых.

Другие европейские страны также разрабатывают стратегию привлечения ученых из США в ответ на сокращения в области образования и исследований, которые произошли в Америке.

Олоф Гилл, представитель Европейской комиссии, заявил, что «эти сценарии открывают возможности для Европы».



«ЕС обеспечивает стабильную и политически независимую среду для исследований, с акцентом на научную свободу», — добавил он, указав на планы создания нового Европейского исследовательского пространства — единого, безграничного рынка для научных исследований, который, по его словам, укрепит научную свободу.

В целом европейские чиновники уверены, что текущий кризис в США предоставляет шанс для Европы утвердиться как лидер в научной свободе. Европейская комиссия подчеркивает важность создания нового единого научного пространства, которое обеспечит стабильность и независимость для исследователей.

Более того, как пишет Politico, в письме, адресованном Европейской комиссии, группа из двенадцати государств заявила, что Европейскому Союзу необходимо создать «эффект привлекательности» для привлечения талантов.

Письмо подписали Франция, Чехия, Австрия, Словакия, Эстония, Латвия, Испания, Словения, Германия, Греция, Болгария и Румыния. В нем говорится о том, что «крайне важно организовать себя, чтобы принять таланты, которые захотят или будут вынуждены покинуть США».

Хотя в письме не упоминаются США напрямую, его контекст указывает на них. «Международная ситуация напоминает нам, что свобода науки может быть поставлена под угрозу в любой момент и в любой стране», — отмечает Politico.

В письме предлагаются несколько шагов для привлечения ученых, включая выделение специальных фондов, создание благоприятной иммиграционной среды и укрепление партнерств с другими ведущими научными странами. Также выдвигается предложение организовать встречу министров науки ЕС в ближайшие недели для разработки конкретного плана действий.

Научная инклюзивность?

Несмотря на активные усилия европейских программ по привлечению ученых и противодействию утечке мозгов, количество новых возможностей пока остается ограниченным. Разрыв в зарплатах и меньший бюджет по сравнению с США также могут стать препятствиями для привлечения большинства специалистов.

Кроме того, хотя Европа позиционирует себя как оплот академической свободы, научная среда здесь также подвержена политическим влияниям. Европейские университеты сталкиваются с таким же давлением со стороны различных идеологических движений, влияющих на финансирование, кадровую политику и даже сами направления исследований.

Напомним также, что европейские университеты, подобно американским, ужесточили меры против студенческих протестов в поддержку Палестины. В США ввели жесткие ограничения, закрыли кампусы и усилили наказания, чтобы подавить волну демонстраций. Во Франции власти пошли еще дальше, полностью запретив любые пропалестинские акции под предлогом угрозы общественному порядку и поручив полиции жестко их пресекать. В Британии Кембриджский университет и вовсе попытался через суд добиться беспрецедентного пятилетнего запрета на протесты.

Поэтому обвинения в «идеологической зачистке» науки зачастую звучат излишне драматично. Многие критики сокращения финансирования сами способствовали превращению академической среды в пространство политических дискуссий, далеко не всегда связанных с чистой наукой.

Значительная часть споров касается вопросов инклюзивности, гендерной и расовой повестки, а также разнообразных социальных теорий, которые не всегда имеют строгую научную базу, но активно продвигаются в университетах.

Вполне возможно, что среди тех, кто воспользуется приглашением европейских университетов, окажутся не только действительно ученые, стремящиеся к академической свободе, но и те, кто преследует скорее идеологические цели, видя в Европе более комфортную среду для продвижения своих взглядов.



