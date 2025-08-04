4 августа 2025 г.
По его словам, он отдал приказ о переброске субмарин после высказываний заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева на случай, если провокационные заявления окажутся чем-то большим, чем просто слова.
Кроме того, Трамп сообщил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф может отправиться в Россию уже на следующей неделе. Визит приурочен к приближению установленного Трампом срока о перемирии до 8 августа. Если к этому моменту Россия не согласится на прекращение огня в Украине, Вашингтон пригрозил новыми экономическими санкциями.