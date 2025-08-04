

Кроме того, Трамп сообщил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф может отправиться в Россию уже на следующей неделе. Визит приурочен к приближению установленного Трампом срока о перемирии до 8 августа. Если к этому моменту Россия не согласится на прекращение огня в Украине, Вашингтон пригрозил новыми экономическими санкциями.