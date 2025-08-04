ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп пригрозил России санкциями и отправил атомные подлодки к границам
Президент США Дональд Трамп заявил, что две атомные подводные лодки ВМС США размещены в определенном районе вблизи России.
Трамп пригрозил России санкциями и отправил атомные подлодки к границам / TRT Russian
4 августа 2025 г.

По его словам, он отдал приказ о переброске субмарин после высказываний заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева на случай, если провокационные заявления окажутся чем-то большим, чем просто слова.

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Кроме того, Трамп сообщил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф может отправиться в Россию уже на следующей неделе. Визит приурочен к приближению установленного Трампом срока о перемирии до 8 августа. Если к этому моменту Россия не согласится на прекращение огня в Украине, Вашингтон пригрозил новыми экономическими санкциями.

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