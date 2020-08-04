В результате авиаудара по Идлибу погибли мирные жители
ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
В результате авиаудара по Идлибу погибли мирные жителиВ результате авиаударов ВКС России по демилитаризованной зоне в сирийском Идлибе погибли трое мирных жителей, не менее семи ранены
Фото: AA / Others
4 августа 2020 г.

Воздушно-космические силы России нанесли удары по населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии, сообщили источники умеренной оппозиции со ссылкой на Управление гражданской обороны Сирии («Белые каски»).

В результате авиаатаки погибли трое мирных жителей, не менее семи ранены. Потери среди гражданского населения зарегистрированы в населенном пункте Бинниш.

На прошедших в сентябре 2018 года в Сочи переговорах между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Однако атаки режима Асада, проиранских иностранных террористических группировок и России на Идлиб не прекратились.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные протесты переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, а 5,6 миллиона - беженцами.

ИСТОЧНИК:AA
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us