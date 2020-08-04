Воздушно-космические силы России нанесли удары по населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии, сообщили источники умеренной оппозиции со ссылкой на Управление гражданской обороны Сирии («Белые каски»).

В результате авиаатаки погибли трое мирных жителей, не менее семи ранены. Потери среди гражданского населения зарегистрированы в населенном пункте Бинниш.

На прошедших в сентябре 2018 года в Сочи переговорах между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Однако атаки режима Асада, проиранских иностранных террористических группировок и России на Идлиб не прекратились.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные протесты переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, а 5,6 миллиона - беженцами.