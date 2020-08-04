В России только 44,2% региональных дорог соответствуют нормативным требованиям, тогда как для федеральных автотрасс этот показатель составляет 84,8%, говорится в отчете Счетной палаты РФ.

По сравнению с 2017 годом доля региональных дорог, соответствующих нормативам, увеличилась на 1,1%, а доля трасс федерального значения — на 7%. Такая разница может быть обусловлена неравномерным раcпределением расходов на содержание автодорог.

В среднем на содержание километра дороги федерального значения в 2019 году приходилось 2,2 миллиона рублей, выяснилось в ходе проверки. В то же время на содержание километра региональной дороги – 288 тысяч рублей, что почти в 8 раз меньше. В целом на региональные трассы направлялось 29,6% от норматива.

«Указанная ситуация негативно сказывается на транспортно-эксплуатационном состоянии региональной дорожной сети», - отметил аудитор СП Валерий Богомолов.

В Счетной палате также добавили, что в данное время не закреплены критерии того, почему дорога относится к определенному уровню содержания. Кроме того, специалисты отмечают, что нет механизма, по которому Росавтодор распределяет бюджетные средства на содержание автодорог по своим учреждениям.

«Мы для себя поставили задачу до конца года разработать порядок и критерии для того, чтобы в следующие периоды выйти на проверку уже с четкими критериями, где и как тратится каждая государственная копейка на федеральные дороги», - заявил глава Росавтодора Андрей Костюк.

Проверка также показала, что при расчете направляемых средств учитывалась протяженность участков дорог, которые или фактически отсутствовали, или не использовались, или их категории не соответствовали требованиям классификации. Кроме того, Счетная палата выявила низкий уровень конкуренции на рынке работ по содержанию дорог.