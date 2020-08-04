В Казахстане новый учебный год начнется в формате дистанционного обучения, при этом отдаленные маленькие сельские школы будут работать в штатном режиме, цитирует «Интерфакс» министра образования и науки Асхата Аймагамбетова.

«Для учащихся начальных классов на основании заявления родителей, с соблюдением строгих санитарных требований, откроются дежурные классы в одном кабинете с одним учителем. Заявления в дежурные классы будут приниматься в электронной форме», - отметил министр.

В дистанционном формате с использованием интернет-платформ и телевидения будут обучаться около 2,6 миллиона школьников, в дежурных классах - 530 тысяч детей и в штатном режиме - более 157 тысяч учащихся.

Кроме того, продолжат работать организации дополнительного образования. Занятия будут проходить в дистанционном или индивидуальном порядке, а также в небольших группах не более пяти человек.

Дети с особыми потребностями будут заниматься в индивидуальном порядке по предварительной записи, добавил Аймагамбетов.

5 июля в Казахстане был введен жесткий двухнедельный карантин для борьбы с ухудшением эпидемиологической ситуации. Было приостановлено автобусное сообщение между регионами, ограничена работа общественного транспорта в городах, запрещены массовые мероприятия, деятельность крытых рынков, салонов красоты, кинотеатров, религиозных объектов.

Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил действие карантинных ограничений в стране еще на две недели после 2 августа.

По последним данным, в Казахстане с начала пандемии были выявлены более 86 тысяч случаев коронавируса. Выздоровели свыше 56,6 тысячи пациентов, умерли 793 человека.