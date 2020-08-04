Русская служба BBC изучила фамилии на установленных в разных городах РФ памятниках погибшим в конфликтах и выяснила, что на многих из них указаны ранее не упоминавшиеся фамилии офицеров. Авторы расследования пришли к выводу, что некоторые из них погибли в при участии в боевых действиях на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов, другие – в Сирии.

Один из погибших - полковник Евгений Велев, чье имя с датой рождения и смерти недавно было выбито на памятнике «Воинам-разведчикам» в Калининграде рядом с именами военнослужащих, погибших в Афганистане и Чечне. При этом место гибели Велева и еще трех человек не указано. Дата его смерти – 1 августа 2016 года – позволяет предположить, что он погиб в Сирии. В этот день там был сбит российский военный вертолет Ми-8, погибли пять человек: трое летчиков и двое офицеров. И если имена летчиков Минобороны России обнародовало сразу, то имена офицеров не названы до сих пор. Русская служба BBC предполагает, что Велев был одним из них.

Рядом с фамилией Велева на памятнике выcечено имя капитана С.Б. Суслова (дата смерти - 14 июня 2014 года). Где именно погиб офицер, неизвестно. В 2016 году могилу Сергея Суслова нашли в подмосковном Солнечногорске. Его эмблема выбита и на памятнике Суслова.

На памятнике также значатся фамилии Федчиков и Василевский. Даты их гибели – июль и август 2014 года. Они были убиты, предположительно, в боях за луганский аэропорт. Там они оказались в составе частной военной компании «Вагнер», пишет BBC.

Еще две фамилии офицеров - старшего лейтенанта Ключникова Р. Е. и подполковника Иванова В. А.- без указания места их смерти обнаружены также на памятнике в Саратове. Минобороны России ничего не сообщало о потере этих военнослужащих. Предположительно, оба погибли в Сирии.

В подмосковном городе Зарайск стоит памятник «Зарайцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах». На мемориале выбито имя старшего лейтенанта Евгения Трундаева, который погиб 15 октября 2014 года. Место его смерти не указано. В январе 2020 года украинские СМИ писали, что он погиб на востоке Украины.

В Хабаровске на памятнике «Воинам, погибшим в локальных конфликтах» в феврале 2018 года появились четыре новые фамилии - Деревицкий Б.А., Гимадиев Р.Р., Колганов А.А. и Чугунов А. В., рядом с которыми выбито «Сирийская Арабская Республика». Хабаровчанин Ренат Гимадиев погиб при обстреле российской авиабазы Хмеймим в Сирии 31 декабря 2017 года. Алексей Колганов, Алексей Чугунов и Богдан Деревицкий тоже были убиты в Сирии. Минобороны РФ не сообщало об обстоятельствах их смерти.

Россия официально отрицает, что является стороной конфликта и что ее военнослужащие участвуют в боевых действиях на востоке Украины.

В Сирии российские войска находятся по приглашению режима Асада. При этом журналисты, правозащитники и эксперты не раз критиковали Минобороны РФ за умалчивание реальных данных о потерях. Кроме того, по многочисленным сообщениям, в Сирии присутствуют и бойцы ЧВК «Вагнер», за которой стоит влиятельный российский бизнесмен Евгений Пригожин. Официально Москва вообще отрицает существование ЧВК в стране.